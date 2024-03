Processo Montante, prescritto il reato di corruzione per Crocetta

L'ex governatore resta imputato per il reto di associazione a delinquere

CALTANISSETTA – Prescritti dal tribunale di Caltanissetta i reati di concorso in corruzione per l’ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, l’ex leader degli industriali Antonello Montante e l’imprenditore agrigentino Giuseppe Catanzaro, imputati nel processo sul “sistema Montante”. La sentenza è stata emessa ieri dal presidente del collegio di Caltanissetta, Francesco D’Arrigo.

Nel maxi processo sono imputate trenta persone tra imprenditori, esponenti delle forze dell’ordine e della politica. Secondo l’accusa Crocetta avrebbe firmato incarichi a Linda Vancheri, Mariella Lo Bello, Dario Lo Bosco, Sebastiano Gurrieri ed Emanuele Nicolosi per assecondare “le richieste e gli interessi di Antonello Montante e Giuseppe Catanzaro”. In cambio l’ex presidente della Regione avrebbe ricevuto delle utilità. Ora è arrivata la prescrizione. I tre rimangono imputati per il reato di associazione a delinquere.