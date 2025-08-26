Prof si rifiuta di dare una sigaretta, accoltellato in strada

Operato, non è in pericolo. Si cerca un giovane

BASSANO DEL GRAPPA – Violenza a Bassano del Grappa (Vicenza). Intorno alle 7,30 di lunedì 25 agosto, un professore è stato aggredito alle spalle e accoltellato da un ragazzo al quale – secondo una prima ricostruzione – aveva negato poco prima una sigaretta. Un’azione feroce: la lama del coltello gli si è conficcata nella spina dorsale fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale. indagano i carabinieri.

L’aggressore si è subito dileguato, mentre alcuni passanti hanno dato l’allarme, facendo accorrere i soccorsi del 118. L’uomo vittima dell’aggressione è un docente 62enne del liceo ‘Brocchi’. Ricoverato all’ospedale ‘San Bassiano’, è stato operato nel pomeriggio. Non è in pericolo di vita.