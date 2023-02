Professionisti del web, stage nelle aziende: aperte le selezioni

A organizzarlo il gruppo Eht, , aggregatore di imprese innovative con oltre 60 aziende in tutta Italia

Fino al prossimo 28 febbraio sarà possibile candidarsi al corso gratuito per la formazione di Front End Developer (professionista specializzato nella creazione di siti web e applicazioni mediante l’utilizzo di linguaggi HTML, CSS e JavaScript) organizzato a Palermo dal Gruppo EHT, aggregatore di imprese innovative con oltre 60 aziende in tutta Italia, e finanziato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana. Il corso, rivolto a persone disoccupate con un titolo di studi uguale o superiore alla qualifica professionale e al diploma, si svilupperà attraverso 300 ore in aula e 240 ore di tirocinio tra le aziende del territorio Elmi, Rougue Data e Informamuse che a fine percorso assumeranno quasi la metà degli studenti idonei.

È possibile presentare la propria candidatura tramite pec all’indirizzo etnahitech@pec.it o inviare via posta all’indirizzo EHT SCPA via celeste 88, 95131 Catania entro il 28 febbraio. Il Gruppo EHT – aggregatore di piccole e medie imprese innovative (a oggi 60 in tutta Italia) – guidato dal presidente Emanuele Spampinato, ha raggiunto nel 2023 384 milioni di euro di fatturato aggregato collocandosi fra le prime 15 aziende che operano nell’ICT in Italia.