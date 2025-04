Anche Gallo rimane alla guida dell'Aran

PALERMO – Proroga di cinque mesi per il dirigente generale della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino. Lo ha deciso la giunta regionale nel corso della seduta di questa mattina. Rivisti, quindi, i piani iniziali che prevedevano per il superburocrate un prolungamento del contratto per altri due anni senza soluzione di continuità.

All’orizzonte l’interpello

Iacolino resterà alla guida di uno dei dipartimenti strategici dell’assessorato alla Salute, ma soltanto per cinque mesi. L’intenzione del governo, infatti, è di procedere successivamente con un atto di interpello interno per verificare quali dirigenti della Regione siano interessati a ricoprire quel ruolo. Soltanto se questa mossa dovesse andare a vuoto si aprirebbero nuovamente le porte per un dirigente esterno.

Il Pnrr da portare avanti

La permanenza di Iacolino a piazza Ottavio Ziino, come anticipato, era stata indicata dall’assessora alla Salute Daniela Faraoni. Alla base della scelta la necessità di non perdere il treno dei progetti Pnrr sulla sanità, di cui l’assessorato è soggetto attuatore.

Proroga anche per Gallo all’Aran

La Giunta ha poi prorogato anche il contratto di Accursio Gallo alla guida dell’Aran Sicilia, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione. Si tratta dell’ente che ha condotto in porto i rinnovi contrattuali dei dirigenti e del comparto della Regione.