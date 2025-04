Micari (Iv) su Iacolino: “Sanità siciliana allo sbando”

Le parole del componente dell'esecutivo di Iv Sicilia

PALERMO – “Siamo oltre la farsa, oltre il ridicolo. La sanità siciliana è allo sbando – dice Fabrizio Micari, componente dell’esecutivo di Iv Sicilia – le liste d’attesa rimangono infinite, i casi di mala sanità si susseguono, la fuga di medici e infermieri è ininterrotta, 3300 esami istologici vengono refertati con un anno di ritardo mentre i tumori avanzano e la gente muore, la percentuale di spesa sul PNRR è irrisoria (si parla del 7,1%) con ritardi ormai incolmabili soprattutto nella costruzione delle Case di Comunità e Schifani conferma il capo del Dipartimento per la pianificazione strategica, Iacolino, uno dei principali responsabili di tutto questo disastro”.

Micari e l’attacco sulla sanità

“Ma la giustificazione – continua Micari – è da teatro dell’assurdo: lo conferma per non rallentare l’azione amministrativa e compromettere il raggiungimento degli obiettivi di spesa sul Pnrr! Siamo al 7,1% a poco più di un anno dalla scadenza e Schifani conferma Iacolino per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi? Schifani conferma di non aver nessun rispetto per l’intelligenza dei siciliani”, conclude.