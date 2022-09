Proroga degli orari estivi nei collegamenti con le isole minori

L'annuncio

1' DI LETTURA

PALERMO – Liberty Lines annuncia in una nota che “in ottemperanza a quanto disposto dell’assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana”, le linee regionali per le isole Eolie ed Egadi saranno prorogate con gli orari di esercizio attualmente in vigore.

Nello specifico, le tratte Milazzo /Eolie/ Palermo e viceversa, e Messina /Eolie e viceversa

saranno effettuate con gli orari attuali fino alla giornata del 18 settembre 2022.

Le tratte Trapani /Isole Egadi e viceversa, Marsala /Isole Egadi e viceversa

proseguiranno fino al 30 settembre 2022. “Anche in questa occasione, Liberty Lines accoglie con entusiasmo l’opportunità di continuare ad offrire il suo miglior servizio di trasporto veloce su acqua ai tanti residenti e turisti, desiderosi di raggiungere le isole in questo periodo di fine estate”, si legge nella nota.