Sarà utilizzato durante la campagna antincendio

CALATAFIMI (TRAPANI) – È nato a Calatafimi-Segesta il primo centro di ospitalità per la protezione civile della Sicilia occidentale. A realizzarlo è stato il Comune grazie a 25 mila euro del dipartimento regionale guidato da Salvo Cocina.

Il centro, allestito in un immobile comunale, accoglierà le colonne mobili lombarde durante tutto il periodo estivo per la campagna anticendi, ma servirà in futuro per ogni altra esigenza di protezione civile.

I primi volontari sono arrivati dal Bresciano

Dodici i posti letto allestiti, una cucina, servizi e un salone utilizzato anche per la formazione. I primi volontari lombardi che sono arrivati e provengono da Mazzano (Brescia); a seguire, se ne alterneranno altre sempre provenienti dalla Lombardia.

“Questo è il secondo anno che la nostra città accoglie i volontari di protezione civile provenienti dal Norditalia – spiega il sindaco Francesco Gruppuso – che qui fanno squadra insieme ai volontari dell’emergenza radioamatori associati Trapani e aFly team. Grazie a questa collaborazione, che ci garantisce un immediato intervento di uomini e mezzi in caso di fuoco, lo scorso anno abbiamo registrato un calo del 90% di incendi”.

