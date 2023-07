Provenzano: “Il Paese brucia e il governo taglia fondi del Pnrr”

Il deputato dem risponde al ministro Musumeci

ROMA – ‘La transizione ecologica sarà un bagno di sangue’, ha ripetuto la destra in questi anni. Ecco, Ministro, il bagno di sangue c’è già, ed è il frutto della mancata e tardiva transizione e lotta alla crisi climatica”. Lo ha dichiarato Peppe Provenzano, deputato del Pd, intervenendo durante l’informativa del ministro Musumeci. “Abbiamo apprezzato le sue parole contro il negazionismo – ha aggiunto -. Ma non deve dirlo a noi, lo dica ai suoi colleghi di partito e di governo. Alla Premier che solo qualche settimana fa diceva che la sua priorità era ‘fermare il fanatismo ultraecologista’. Oggi è lo stesso Ministro dell’Ambiente Pichetto a metterne in dubbio l’origine antropica dei cambiamenti climatici”.

“Dovremmo riconoscerci tutti nelle parole del Presidente Mattarella, che ieri ha lanciato l’allarme all’Europa sull’emergenza climatica con la Presidente della Grecia perché il Mediterraneo è l’hot spot della crisi climatica – ha proseguito Provenzano -. Ma cosa parlate a fare di Mediterraneo se non parlate di questo?” “Cosa ha fatto fin qui per aiutare la Sicilia, i comuni colpiti? Lo stato di emergenza lo abbiamo chiesto noi, ma non basta – ha continuato -. Si tratta di predisporre un grande piano strutturale di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di mitigazione e di adattamento al mutamento climatico. Servono investimenti, nuove infrastrutture sostenibili. E proprio mentre lei in quest’Aula ci chiede unità, in un’altra stanza del governo stanno saltando tra i 16 e i 19 miliardi del Pnrr destinati proprio alla gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Una scelta non solo dannosa, ma pericolosa”.