Provenzano (Pd): “Dal ciclone alla frana, bisogna usare i fondi del Ponte”

L'intervento del deputato Dem

PALERMO – “La riapertura del fronte di frana a Niscemi è una ferita per un’intera comunità, a cui va la nostra solidarietà e vicinanza. Centinaia di sfollati, rischio di isolamento del paese, la situazione è drammatica”.

Il deputato del Pd Peppe Provenzano interviene dopo la frana che sta mettendo in ginocchio Niscemi e rivolge un appello al governo Meloni.

Provenzano: “Usare i fondi del ponte”

“Chiediamo al governo – continua Provenzano – di inserire la frana di Niscemi nella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le devastazioni causate dal ciclone Harry. Nei giorni scorsi, come parlamentari siciliani del Pd, avevamo presentato un’interrogazione per chiedere al governo gli interventi urgenti e necessari per la protezione civile e la messa in sicurezza del paese colpito, non abbiamo ricevuto risposta. Ma oggi non è il momento delle polemiche”.

“Abbiamo presentato due emendamenti al milleproroghe per sospendere i tributi delle popolazioni colpite dalla devastazione in Sicilia e restituire subito ai siciliani un miliardo impegnato sul Ponte di Salvini – che nel 2026 è inutilmente buttato perché comunque non sarà mai speso – per gli interventi di ricostruzione. Tutto questo – conclude Provenzano – va esteso anche a Niscemi”.