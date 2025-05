Province, Schillaci: “Elezioni che hanno dilaniato il centrodestra”

La nota della deputata M5s

PALERMO – “Le recenti elezioni provinciali hanno provocato pesanti ripercussioni nella maggioranza di Renato Schifani. Un voto che sembrava di tono minore si è trasformato in un detonatore che ha fatto esplodere il centrodestra siciliano. Già vediamo alcuni big che presentano il conto al governatore chiedendo più assessorati e c’è una vera e propria faida politica tra tutti gli alleati. Se questo è l’inizio, da qui al voto del 2027 ne vedremo delle belle”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento cinque stelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Del resto l’unico obiettivo che hanno in comune è quello di occupare poltrone di sottogoverno con i trombati della politica, senza badare minimamente alle competenze ed alle capacità. In due anni non hanno saputo proporre riforme serie, ma solo norme per aumentare i compensi ai loro amici piazzati nelle società partecipate – aggiunge -. Mentre imprese e cittadini chiedono misure a sostegno dello sviluppo e per una sanità efficiente. E’ giunto il momento che l’area progressista di centrosinistra approfitti di questa situazione lavori per costruire un’alternativa credibile da proporre ai siciliani per lasciarsi alle spalle questo governo e questa maggioranza che è solo l’ologramma di governi di centrodestra già visti in Sicilia e sperimentati per la loro inefficienza”.