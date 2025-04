Provinciali Enna, Falcone: “Tradita l’alleanza di centrodestra”

L'accusa dell'eurodeputato alla segretaria locale di Forza Italia

PALERMO – “Il risultato delle Provinciali a Enna è stato chiaramente condizionato da alleanze innaturali e dal consociativismo non più occulto che, purtroppo, caratterizza la gestione di Forza Italia in quel territorio.”

Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone commenta l’esito delle elezioni del presidente e del consiglio del Libero consorzio di Enna, esprimendo un duro giudizio sull’andamento del voto.

Voti disgiunti penalizzano il centrodestra

Secondo Falcone, “il candidato del centrodestra Rosario Colianni è stato penalizzato dai voti disgiunti, nelle schede con preferenze FI, in favore del candidato della sinistra Capizzi.”

L’eurodeputato azzurro punta il dito contro la segretaria locale di Forza Italia: “Più volte abbiamo segnalato la situazione di Enna, dove purtroppo la segretaria locale Luisa Lantieri non ha mai reciso i legami con il Pd, il partito in cui militava fino a poco tempo fa. Dalla segreteria regionale FI non c’è stato nessun intervento in difesa della coerenza e dei valori del nostro partito.”

LEGGI ANCHE: Province, in Sicilia il giorno dello spoglio: risultati in tempo reale

CONTINUA A LEGGERE LIVESICILIA ENNA