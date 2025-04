Province, in Sicilia il giorno dello spoglio: risultati in tempo reale

Al voto, ieri, consiglieri e sindaci dei Comuni siciliani

PALERMO – Elezioni di secondo livello per le province, inizia la diretta di LiveSicilia sullo spoglio. Al voto, ieri, consiglieri e sindaci dei Comuni siciliani.

A Palermo (52 Comuni) saranno eletti i 18 componenti del consiglio metropolitano. Stesso numero per il Consiglio metropolitano di Catania (qui i Comuni sono 58).

A Messina, invece, l’assemblea provinciale sarà composta da 14 componenti, frutto del voto di sindaci e consiglieri di 108 comuni. Questi, invece, i numeri delle assemblee nei sei Liberi consorzi: Agrigento, 12 consiglieri provinciali da eleggere; Caltanissetta, 10; Enna, 10; Ragusa, 12; Siracusa, 12; Trapani, 12.

Spoglio per le province, le linee guida

“Le schede di voto sono estratte dall’urna e spogliate una alla volta – si legge nelle Linee guida della Regione Siciliana -. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nelle tabelle di scrutinio.

Le schede, hanno un colore diverso, in relazione al diverso valore “ponderato” del voto che da ciascun elettore viene espresso”.

“Nella tabella di scrutinio – si legge ancora – e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Si ritiene che valga, comunque, il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento, che portano all’annullamento del voto.

Il voto rappresenta un test per addetti ai lavori ma anche un banco di prova per verificare lo stato di salute dei singoli partiti.

L’affluenza a Palermo

Sono in corso le operazioni di spoglio per le elezioni dei rappresentanti dei liberi consorzi comunali nei 9 seggi costituiti in Sicilia. L’affluenza alle urne, nella città metropolitana di Palermo, aggiornata alle 22 di ieri sera, ora di chiusura delle urne, è stata di 1011 votanti su 1113 elettori, ossia il 90,83%.

Hanno votato, per le elezioni di secondo livello per le province, sindaci e consiglieri comunali. Al voto sono chiamati circa 4 mila amministratori locali e consiglieri comunali, per eleggere 6 presidenti e 68 consiglieri dei liberi consorzi di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa e i 50 componenti dei consigli metropolitani di Palermo, Catania e Messina. Le elezioni di secondo livello si celebrano per la prima volta in Sicilia a distanza di dieci anni dall’abolizione delle province.