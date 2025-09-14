Puccio contro Arianna Meloni, FdI si indigna: “Commento ignobile”

L'attacco con il commento. Le reazioni. La bufera.

CAPACI (PALERMO) – Un commento su Facebook del sindaco di Capaci, Pietro Puccio scatena la polemica politica nazionale. La pagina di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, ha infatti pubblicato un post che punta il dito contro il primo cittadino del comune del Palermitano.

Tutto sarebbe nato – secondo quanto mostrano sui social i meloniani – da un post di una consigliera comunale di Capaci ed ex assessore, su Arianna Meloni, sorella del Presidente del Consiglio, che si era espressa sulla Flotilla diretta a Gaza.

Post con il commento di Puccio: “Una autentica e miserabile fascista, questi sono capaci di dire e fare di tutto per pulire la loro coscienza. Sostengono un governo criminale macchiato di sangue e di orrori nei confronti di un intero popolo”.

FdI all’attacco

Fratelli d’Italia ha pubblicato degli screenshot ed è passata al contrattacco. “L’autore di questo ignobile commento è il sindaco di Capaci, esponente del Pd, che ha scelto di dar voce al suo livore. È inaccettabile che simili parole arrivino da chi rappresenta cittadini e istituzioni: insulti e menzogne che avvelenano il dibattito pubblico e fanno male all’Italia”. Una replica che ha raccolto in poche ore migliaia di like e commenti.

Puccio: “Sono sereno”

“Un post di questo genere su un commento sui social mi sembra particolarmente esagerato – dice Puccio a LiveSicilia – anche se capisco il clima di odio di oggi. Può essere preoccupante perché indica un bersaglio ma sono assolutamente sereno”.

Piccione (Pd): “Reazione eccessiva e scomposta”

“Siamo stupiti dalla reazione eccessiva e scomposta che ha travolto il sindaco di Capaci, Pietro Puccio. Non si può confondere il dito con la luna. Il vero scandalo non sono le sue parole, ma quelle di chi ha l’arroganza di dire che “quelli della Sumud Flotilla stanno strumentalizzando i morti di Gaza”, a dichiararlo è Teresa Piccione, segretario provinciale del Pd.

“Questa accusa serve solo a nascondere la coscienza sporca di un Governo, quello italiano, che non riesce a fare ciò che la Flotilla sta tentando: portare aiuti essenziali a Gaza. Ci piacerebbe invece sentire parole di ferma condanna nei confronti delle azioni ingiustificabili e criminali di Netanyahu“