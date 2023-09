Pulizie al tribunale di Termini, i lavoratori Dussmann in agitazione

L'Usb lavoro privato annuncia un presidio che apre la mobilitazione

TERMINI IMERESE – Da più di sei mesi l’USB ha aperto un confronto con la multinazionale tedesca Dussmann sui problemi emersi nel servizio svolto presso il Tribunale di Termini Imerese, dove USB Lavoro privato è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra i lavoratori in appalto per la pulizia del Palazzo di giustizia.

Il sindacato in una nota rivendica “il riconoscimento del giusto livello contrattuale in relazione alle mansioni svolte, la trasformazione di tutti i part time in full time, le violazioni contrattuali in relazione alle indennità domenicali e/o indennità di turno, la modifica dell’orario di lavoro e la regolamentazione delle sostituzioni”.

Questo sono i motivi che hanno spinto USB ad aprire lo stato di agitazione per le mancate risposte della Dussmann e i continui rinvii degli incontri fissati. “Chiediamo risposte concrete – si legge nel comunicato – alle richieste dei lavoratori, che nonostante gli enormi carichi di lavoro e lo svolgimento di mansioni non previste dal proprio livello contrattuale, garantiscono il funzionamento del Palazzo di Giustizia di Termini Imerese con il pieno soddisfacimento della procura e dell’utenza. Il presidio di lunedì 18 settembre è solo l’inizio di una mobilitazione molto più ampia che vedrà i lavoratori protagonisti per rivendicare aumenti salariali, la trasformazione dei part time in full time e il rispetto del contratto, con USB al loro fianco nella lotta”.