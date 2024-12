Punta una pistola giocattolo all’impiegato dell’anagrafe: denunciato

Momenti di terrore prima dell'arrivo dei carabinieri

PALERMO – Si è presentato per chiedere un duplicato di un documento scaduto puntando una pistola a un impiegato nella sede del distretto sanitario di via Colombo a Partinico. La pistola era giocattolo, ma senza il tappo rosso e per l’impiegato sono stati momenti di terrore.

Sono intervenuti i carabinieri. L’ufficio è quello dell’anagrafe assistiti, dove si può fare la scelta o la revoca del medico di medicina generale e del pediatra. Il partinicese è stato denunciato per porto d’armi atti ad offendere e minaccia aggravata.