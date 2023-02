Pusher morto nei boschi: indagato un carabiniere

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse

L’operazione antidroga, i boschi, gli spari e una vittima in fondo a un canalone. È il quadro entro il quale indaga la Procura di Varese per ricostruire la morte di un giovane nordafricano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un canalone a Castelveccana. A ucciderlo potrebbe essere stato un colpo di pistola sparato da un carabiniere, durante un blitz contro lo spaccio di stupefacenti. Ora il militare è indagato per omicidio e sospeso dal servizio.

Ad avvisare il 112 della presenza di un corpo è stata una telefonata anonima. Sono state poche le parole utilizzate per segnalare la posizione del cadavere. Per recuperare la salma, finita sulle rocce, è stato necessario l’intervento degli specialisti del nucleo alpino speleo fluviale, al quale sono servite diverse ore per completare le operazioni.

Sull’asfalto, in corrispondenza delle operazioni di recupero, gli investigatori hanno trovato due bossoli di proiettile di piccolo calibro, segno che a sparare è stata una classica “arma corta”, cioè una pistola. Successivamente è emerso che nelle ore precedenti alcuni militari erano impegnati in un servizio antidroga, in una zona boschiva e impervia, da tempo nota per le attività di spaccio di stupefacenti gestite da diversi gruppi criminali, e che un sottoufficiale aveva sparato con l’arma d’ordinanza durante un possibile scontro con un gruppo di spacciatori.

A quel punto la Procura di Varese ha proceduto all’apertura del fascicolo di indagine sul delitto, nel quale è stato iscritto il nome del carabiniere, con l’accusa di omicidio. Le ipotesi al vaglio sono diverse. Il giovane pusher potrebbe essere stato colpito durante uno scontro a fuoco, e poi essere morto in seguito alla caduta nel dirupo, oppure perché stroncato da un proiettile mortale, ma non è ancora certo che a colpirlo sia stato proprio il carabiniere indagato.