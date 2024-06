Putin fa tremare l’Occidente: potremmo fornire missili per colpire Paesi Nato

Il presidente russo vede la posizione italiana più moderata rispetto ad altri Paesi Ue

MOSCA – Le ultime iniziative dell’Occidente, compresa la decisione di permettere a Kiev di colpire dentro i confini della Russia, ci stanno portando “su una strada di problemi molto seri” e Mosca potrebbe “fornire missili che colpiscano Paesi Nato in risposta ad attacchi con armi occidentali contro la Russia”.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva all’ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali sottolineando comunque che è da “pazzi” pensare che Mosca voglia attaccare la Nato: “Chi si è inventato questo? è una sciocchezza, una cavolata… la Russia non ha alcuna ambizione imperiale”.

Rispondendo ad una domanda dell’Ansa ha detto: “Vediamo che la posizione dell’Italia (verso la Russia) è più contenuta rispetto ad altri Paesi europei e lo teniamo in considerazione. Noi speriamo che quando la situazione riguardo all’Ucraina comincerà a stabilizzarsi, riusciremo a ristabilire relazioni con l’Italia forse anche più velocemente che con qualche altro Paese”.

E dopo aver avvertito che non c’è alcuna disinformazione russa sulle elezioni americane e che Mosca non dà alcuna importanza a chi vincerà le elezioni in Usa, Putin ha agitato nuovamente lo spettro del nucleare: “Tutti i mezzi a difesa della nostra integrità”.