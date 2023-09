Putin minaccia: “Nuove armi nucleari avanzate”

Abbattuti 10 droni

MOSCA – La Russia conferma un aumento del 70% delle spese per la difesa del prossimo anno, chiarendo che l’offensiva in Ucraina resta la priorità per Putin. Lo zar torna a evocare la minaccia nucleare: il settore atomico di Mosca sta “introducendo tecnologie all’avanguardia nella creazione di armi avanzate”, assicura. Stamani abbattuti 10 droni sulla regione russa di Kursk. Esplosioni nell’oblast ucraine di Sumy e Mykolaiv.