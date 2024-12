Putin: “Vogliamo chiudere la guerra in Ucraina, non congelarla”

Il presidente russo: sì ai negoziati in Slovacchia

MOSCA – “Chiudere la guerra, non congelarla”. A pochi giorni dall’inizio del 2025 e dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente russo Vladimir Putin annuncia la volontà di dare una svolta alla guerra in Ucraina iniziata nel febbraio 2022.

Quasi tre anni e decine di migliaia di morti dopo, il presidente russo ha affermato che Mosca ora vuole far finire il conflitto. La Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra e per Mosca va bene.

Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico era stato ricevuto al Cremlino. La Russia cerca di far finire il conflitto, non di congelarlo, ha detto Putin. “Un cessate il fuoco in Ucraina a questo punto non porterebbe a nulla, sono necessari accordi affidabili”, secondo il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, che svela: “la Francia ha offerto dialogo senza coinvolgere Kiev”.