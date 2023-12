Qualità della vita, i palermitani sono i più insoddisfatti d’Europa

È quanto emerge da una relazione della Commissione europea

PALERMO – I palermitani sono i più insoddisfatti d’Europa per quanto riguarda la qualità della vita. È quanto emerge da una relazione della Commissione europea: solo il 62% degli abitanti di Palermo, tra quelli di 83 importanti città europee, si dichiara soddisfatto.

Palermo ai minimi della statistica europea

Il dato è molto al di sotto della media europea, che si attesta all’87%. I palermitani si collocano ai minimi della statistica europea in diversi indicatori: l’accesso ai servizi online, che il 50% degli abitanti ritiene difficile; l’affidabilità dei trasporti pubblici (18%) e la generale soddisfazione per la mobilità urbana (22%). Palermo è ultima in Europa anche per quanto riguarda il lavoro: solo il 4% ritiene che sia facile trovarlo, mentre appena il 6% considera la città pulita.

Pochi impianti sportivi

I palermitani lamentano anche una mancanza di impianti sportivi – con una percentuale di soddisfazione del 33% – e l’inefficienza dell’amministrazione locale: solo il 13% dei cittadini ritiene soddisfacente il tempo impiegato per risolvere una richiesta o espletare una pratica.

Il rapporto copre le capitali e le altre principali città dell’Ue, dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), del Regno Unito, dei Balcani occidentali e della Turchia e si basa su 71.153 interviste condotte in 83 città. L’indagine analizza vari aspetti del benessere legati alla vita urbana, come il lavoro, la mobilità urbana, l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza generale.