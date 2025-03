Quasi 150 i comuni siciliani senza banche, l’allarme della Uil

Gargano: "Si istituisca un Osservatorio regionale"

PALERMO – “Continua il processo di abbandono dei comuni siciliani da parte delle banche. Il report della Banca d’Italia relativo all’anno 2024, appena pubblicato, evidenzia che i comuni della nostra regione privi di uno sportello bancario sono oggi 149, rispetto ai 147 del 2023 ed ai 138 del 2022”.

Lo dichiara il Segretario Generale Uilca Uil Sicilia Giuseppe Gargano, subito dopo aver preso visione dell’analisi pubblicata da Banca d’Italia il 31 marzo 2025.

“Nel 2024 – continua Gargano – Banca d’Italia riferisce rispetto al 2023 la chiusura in Sicilia di 18 sportelli e la cancellazione di 187 posti di lavoro”.

In conclusione, Gargano commenta: “È un processo inesorabile che impoverisce la Sicilia di presidi di legalità, di strutture propedeutiche allo sviluppo dell’economia, che allontana il credito dalle piccole comunità e dalle persone più fragili in sfregio alla tanto sbandierata ‘inclusione’. Riformuliamo, oggi, la nostra proposta al Presidente della Regione Renato Schifani, proposta recentemente lanciata al Focus sulla desertificazione bancaria organizzato dalla Uilca di Ragusa e Siracusa, di realizzare un Osservatorio regionale preposto ad analizzare il fenomeno ed a trovare soluzioni efficaci per governare e contenere l’estinzione degli sportelli bancari in Sicilia”.