Quattro auto in fiamme nella notte a Palermo e in provincia

Ipotesi incendi dolosi da verificare. (foto di repertorio)

1' DI LETTURA

PALERMO – Quattro auto sono state andate a fuoco in nottata tra Palermo e provincia. Due i mezzi, parcheggiati, in fiamme nel capoluogo siciliano, in via Mariano Accardo, dove i vigili del fuoco hanno trovato tracce di benzina; uno a Carini (sul lungomare Cristoforo Colombo) e l’altro a Cefalu’, in via Roma. Oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri.