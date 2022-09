Quattro auto incendiate nella notte a Palermo e a Santa Flavia

Intervento dei vigili del fuoco. Indagini sulla natura dei roghi

PALERMO – Quattro autovetture in tre diversi incendi sono andate a fuoco la scorsa notte tra Palermo e provincia. In tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e con loro anche carabinieri e polizia. Il primo incendio a Borgo Nuovo. Qui sono andate a fuoco due auto in via Pietro dell’Aquila una Fiat Panda e Fiat Punto. La Panda è di proprietà di un uomo di 47 anni mentre la Punto è di una donna di 53 anni.

Un altro incendio ha coinvolto quasi in contemporanea un’auto in via Colomba nella zona del Policlinico. Le fiamme hanno interessato una Peugeot 5008. L’ultima auto in fiamme a Santa Flavia in via Catanzaro.