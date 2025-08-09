Quattro cani morti avvelenati a Siracusa, denuncia della Leal

Sono stati prelevati per eseguire l'autopsia e identificare il tipo di veleno utilizzato

SIRACUSA – La sezione della Leal di Siracusa denuncia il ritrovamento di quattro cani morti per avvelenamento nel quartiere Pizzuta.

Leal, insieme all’associazione Balzoo, è intervenuta documentando “l’atrocità del gesto, con il cuore spezzato e un forte senso di indignazione”. Oltre ai quattro animali uccisi, è stato rinvenuto un quinto cane in stato avanzato di decomposizione, “segno che tali episodi non sono isolati nel siracusano ma si ripetono da tempo”.

I cani sono stati prelevati per eseguire le autopsie e identificare il tipo di veleno utilizzato. Laura Merlino, responsabile Leale Siracusa, annuncia “l’imminente deposito di una denuncia alle autorità competenti” e si appella agli inquirenti, chiedendo “la ricerca dei responsabili”, sollecitando “l’aiuto di eventuali testimoni per assicurare i colpevoli alla giustizia”.

Questo episodio si aggiunge alla tragedia di Timida, la cagnolina trovata morta, legata e straziata sui binari, vicenda che aveva scosso l’opinione pubblica.

“Ogni gesto di violenza verso gli animali rappresenta un grave segnale di degrado umano e sociale. Invito la comunità a non restare indifferente e a collaborare con le associazioni e con i volontari per le sterilizzazioni e per monitorare i cani di quartiere”, dice Roberto Brognano, responsabile Leal maltrattamento e randagismo.