Questo Catania fa sul serio: presi anche Mazzotta e Rocca

Altri due rinforzi di grande qualità messi a disposizione di Mister Tabbiani

CATANIA – Nel giorno in cui la Società rossoazzurra ha presentato il nuovo Tecnico, Luca Tabbiani, il Catania mette a segno altri due colpi a centrocampo di grande spessore. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri: Antonio Mazzotta (per lui è un ritorno) e Michele Rocca sono ufficialmente due tesserati del Catania Fc.

Chi è Antonio Mazzotta

Antonio Mazzotta è nato a Palermo il 2 agosto 1989.

Ha completato la sua crescita calcistica nel club della città d’origine, laureandosi Campione d’Italia Primavera nel 2008/09. Nel 2009/10, l’esterno sinistro ha conquistato la promozione in A con il Lecce grazie al primo posto nel torneo cadetto, vissuto nelle quattro stagioni successive con il Pescara dapprima e con il Crotone dal 2011 al 2014. Dopo gli esordi nella massima serie con il Cesena, il ritorno in B nel gennaio 2015 con il Calcio Catania: in rossazzurro, le sue prestazioni furono apprezzate. Nel 2016 maturò la seconda promozione in A della sua carriera, con il Pescara attraverso i playoff. Ulteriori esperienze in Serie B con il Frosinone, nuovamente con il club abruzzese e con il Palermo. In seguito, ancora un biennio a Crotone, impreziosito dalla terza promozione personale in A. Nelle ultime due annate, è stato tra i protagonisti dell’ascesa del Bari, approdando dalla C alla B prima e giungendo nel 2022/23 in finale playoff, ad un passo dalla conquista di un posto nell’Olimpo del calcio nazionale.

In avvio di carriera, Mazzotta ha indossato anche le maglie delle Nazionali Under 20 e Under 21. Nelle competizioni professionistiche italiane, il difensore conta 358 presenze, 12 delle quali in Serie A e 309 in B.

Chi è Michele Rocca

Michele Rocca è nato a Milano il 6 febbraio 1996.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dal 2006 al 2015 (con una parentesi biennale a Novara), in nerazzurro ha vinto il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2015; al suo attivo anche una doppietta, all’esordio, contro il Genk. Con l’Italia Under 20, ha vinto il Torneo Quattro Nazioni nel 2015/16, andando a segno in Polonia nel corso del match decisivo. Ha esordito in A il 28 settembre 2015 con la maglia della Sampdoria, in campo con l’Atalanta. In B, successivamente, ha indossato le maglie della Virtus Lanciano, del Latina, della Pro Vercelli e del Livorno. In Serie C, Rocca ha vissuto quattro stagioni conquistando sempre l’accesso ai playoff: nel 2018 con la Feralpisalò, nel 2021 e nel 2022 con il Foggia, nel 2023 con il Novara. Conta complessivamente 190 presenze e 17 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.

[Credits foto: Catania Fc]