Catania, è il giorno di Tabbiani: “Sarò all’altezza della piazza”

Conferenza stampa fiume. Sullo sfondo una Società rossoazzurra che non vuole tradire le aspettative.

3' DI LETTURA

CATANIA – “Fin dal primo incontro che ho avuto con la Società ho sempre e solo sperato che il Catania mi scegliesse”. Le parole del neo tecnico rossoazzurro, Luca Tabbiani, sono musica per le orecchie di una piazza che ha la stessa fame e la stessa ambizione di un mister che alle falde dell’Etna arriva con la voglia di lasciare il segno.

Voce profonda e pacata. Sguardo rassicurante e diretto. Il vice presidente Vincenzo Grella annuisce con lo sguardo alle risposte di un Tabbiani che si è ufficialmente presentato questa mattina alla stampa. Sul palchetto c’è quella che è ormai una formazione tipo societaria, con il Patron Ross Pelligra ed il Direttore sportivo Antonello Laneri, che presto potrebbe arrochirsi anche dell’annunciato Mark Bresciano (“Il suo ingresso è solo una questione tecnica: assieme al Presidente sta facendo un gran lavoro dietro le quinte”, ha rafforzato il concetto lo stesso Grella).

Tabbiani e lo scetticismo

“Scetticismo su di me? Ci può stare. Sarà compito mio dimostrare di essere all’altezza. Assieme al mio staff sappiamo di essere in una piazza esigente e qui dovremo dimostrare di essere all’altezza di questa ambizione. Voglio ringraziare la Società. Mi viene data la possibilità di allenare una squadra con una grande Storia ed un grande blasone. Per me, si tratta di una grande responsabilità.

Daremo il massimo per dimostrare di valere questa Società.

Ed è vero: i valori sono un aspetto importante per ottenere grandi risultati”.

Tabbiani lo zemaniamo

“Il nostro concetto è quello di dominare le partite tenendo il più possibile la palla tra i piedi. Dominio non significa vincere tutte le partite 4-0 ma mettere la voglia e la determinazione di recuperare e tenere palla senza aspettare l’errore dell’avversario.

Giocatori come Chiricò ci aiuteranno a cercare l’uomo contro uomo ed in avanti abbiamo il compito di aggredire la profondità”.

Tabbiani e il mercato

“Sono molto contento dei giocatori che sono arrivati ed è chiaro che qualcun altro arriverà. Stiamo cercando giocatori utili alle nostre caratteristiche ma non abbiamo fretta: so che la Società mi metterà a disposizione i giocatori che ci servono. Sono molto tranquillo, sotto questo punto di vista”.

Pelligra e Grella

A chiudere il quadro ci pensano il Presidente e il suo vice. Poche frasi di circostanza e riflettori puntati anche sul Centro sportivo: “Sarà una stagione emozionante e non vediamo l’ora che inizi – esordisce il Patron -. Abbiamo cominciato presto per preparare una stagione ricca di soddisfazioni.

Sulle infrastrutture sportive ci vuole tempo, ne parliamo quotidianamente con il mio staff ma serve pazienza e presto vedrete i risultati”.

Infine, Vincenzo Grella. Tempra decisionista (“Oggi parliamo solo dell’allenatore”) ma aperto al confronto (“Di tutto il resto parleremo molto presto”) preludio ad una Stagione che si profila piena di numerose “cose”. In primis, ovviamente, quelle del campo: “Abbiamo riflettuto moltissimo su quello che avrebbe dovuto essere l’allenatore del Catania Football Club, nella mentalità e nei valori. Abbiamo individuato più allenatori ma quello che spiccava per noi è quello seduto alla mia sinistra.

Luca Tabbiani ha le caratteristiche del tecnico che cercavamo. Sono contentissimo e mi sto trovando già bene con lui: sa la stima della quale gode”.

Si chiude la conferenza stampa tra una ressa di microfoni e telecamere. La Stagione del Catania Fc è ufficialmente scattata.