Raffica di furti tra Mazara e Marsala: condannato a dieci anni

Passati in rassegna 23 capi d'imputazione

MARSALA (TRAPANI) – Dieci anni di reclusione e 3 mila euro di multa: è questa la pesante condanna inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala a Kevin Loreto, giovane di Mazara del Vallo accusato di una lunga serie di reati commessi tra il settembre 2023 e il giugno 2024. Il processo, celebrato con rito abbreviato, ha passato in rassegna ben 23 capi d’imputazione.

La scia di furti e danneggiamenti

Loreto è stato ritenuto colpevole di numerosi furti messi a segno all’interno di supermercati, da cui sottraeva generi alimentari e alcolici, e del danneggiamento di impianti presso distributori di carburanti e distributori automatici di bevande per prelevarne il denaro. Tra gli altri episodi contestati figurano il furto di gasolio da un mezzo pesante, intrusioni in abitazioni ed esercizi commerciali, oltre al danneggiamento di vetrate e porte all’interno di diverse aziende. L’imputato è stato assolto soltanto per due degli episodi contestati.

Le altre condanne

Il procedimento coinvolgeva altri tre giovani mazaresi. Leonardo Bono è stato condannato a un anno e quattro mesi per concorso nel furto di generi alimentari, mentre Asia Mangiaracina ha ricevuto una pena di cinque mesi e dieci giorni per aver partecipato alla forzatura di accettatori di banconote presso alcuni distributori. È stato invece assolto da ogni accusa il quarto imputato, Yuri Sardo.