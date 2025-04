Vigili del fuoco in azione per un palo che si è abbattuto sul marciapiede

PALERMO – Il forte vento che si è abbattuto nel Palermitano ha provocato diversi danni. A Termini Imerese nella zona del Belvedere, vicino alla gelateria “Cicciuzzu”, un palo della pubblica illuminazione artistica si è abbattuto sul marciapiede finendo su un’auto in sosta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese. In corso Umberto e Margherita è stata danneggiata una seconda automobile davanti il noto negozio “Calliope”, in quel momento aperto al pubblico.

I vigili del fuoco in azione a Termini

Non si sono registrati feriti. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Infine un palo della pubblica illuminazione abbattuto in contrada Bragone, nessun ferito ma tanta paura per i residenti. Le ville comunali Aguglia e Palmeri sono rimaste chiuse.