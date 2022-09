Rafforzamento dei centri per l’impiego: nuove assunzioni

L'assessore regionale Scavone: "Si raccolgono i frutti di un lavoro sinergico"

1' DI LETTURA



CATANIA – Prosegue il rafforzamento della pianta organica dei centri per l’impiego

della Regione Siciliana. Oggi sono state pubblicate le graduatorie definitive per l’assunzione di 280

funzionari dirigenti. Grande soddisfazione registrata dall’Assessore Scavone «Si raccolgono i

frutti di un lavoro sinergico. In un’iniziativa condotta interamente con fondi regionali, si sta

cambiando il volto dei centri per l’impiego in Sicilia: già stanziate le somme per la

ristrutturazione di ben 55 CPI; il personale in servizio è già stato formato con le nuove

apparecchiature informatiche fornite. Questo progetto di rafforzamento è stato curato

dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro, che mi onoro di presiedere. In

questa circostanza ringrazio gli uffici che in queste settimane complesse stanno dando il

massimo per un ricambio e un rafforzamento necessario per i CPI, sia per il personale sia per le

sue strutture». Le assunzioni che si stanno perfezionando in questi giorni fanno parte del più

importante concorso pubblico (oltre 1200 posti) della Regione Siciliana dal 1991 ad oggi.