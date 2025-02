Ragalna, a piedi verso la colata ma si perdono: soccorsi 4 giovani

Una disavventura vissuta la notte scorsa

RAGALNA (CATANIA) – Operazione di soccorso, la notte scorsa, per quattro giovani. Due ragazzi e due ragazze, tutti di Bronte, che in territorio di Ragalna, dopo avere lasciato l’auto hanno deciso di proseguire a piedi per cercare di raggiungere la colata lavica.

Dopo aver percorso circa 6 chilometri il gruppetto si è perso non riuscendo più ad orientarsi. I quattro ragazzi hanno trovato rifugio nella “Casa Carpentiere” allertando nel contempo i soccorsi. Ad attivarsi sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi che hanno raggiunto li hanno raggiunti.

Una delle due ragazze ha accusato un leggero malessere ed è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa che opera nella zona. Per lei non è stato necessario alcun ricovero. Si sarebbe trattato di uno stato di forte disagio a causa dell’abbigliamento non adeguato. La ragazza si è poi ripresa. I soccorritori successivamente hanno accompagnato i quattro alla loro auto da dove sono ripartiti per fare rientro a casa.