L'opera dello scultore polacco Igor Mitoraj

CATANIA – L’opera è dello scultore polacco Igor Mitoraj e rientra in una grande mostra a cielo aperto che vedrà l’esposizione di 28 opere in Sicilia e che si protrarrà sino a ottobre del prossimo anno. Il “Teseo screpolato” è stato installato nella giornata di ieri a Piano Vetore, in territorio di Ragalna.