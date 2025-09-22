 Ragalna, in fiamme quattro mezzi della raccolta rifiuti
Ragalna, in fiamme quattro mezzi della raccolta rifiuti

Le indagini dei carabinieri
NEL CATANESE
di
RAGALNA (CATANIA) – Quattro mezzi della nettezza urbana sono andati a fuoco, ieri sera a Ragalna. I mezzi, di proprietà della Caruter, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, erano sostati in via Paternò, all’interno di una proprietà privata adibita a posteggio per l’appunto dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Ad arrivare anche la polizia locale. Del fatto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Paternò.

