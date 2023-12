Ragazza con un malore muore al pronto soccorso: 2 medici indagati

L'inchiesta nel Nisseno

MAZZARINO (CALTANISSETTA) – Sono due i medici iscritti nel registro degli indagati per la morte di Fabiana Alessi, la ragazza di 23 anni di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, deceduta martedì pomeriggio a seguito di un malore. Si tratta del medico di pronto soccorso e la dottoressa della guardia medica che erano in turno al momento della morte della ragazza.

Il decesso e le indagini

La Procura di Gela ha aperto un fascicolo, come atto dovuto, per le ipotesi di reato di omicidio colposo e colpa medica professionale. Domani alle 14 è prevista l’udienza dinanzi al gip Luigi Lo Valvo per la nomina del Ctu che dovrà eseguire l’autopsia nel pomeriggio. I carabinieri, delegati dalla Procura, dovranno accertare se l’ambulanza, giunta senza medico a bordo doveva essere invece medicalizzata, oltre che verificare tempi di intervento e i turni in pronto soccorso. Il tragico decesso della ragazza è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì.

A quanto pare intorno alle 18 ha accusato un malore. Avrebbe detto al marito di non riuscire a respirare mentre si accasciava a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi e poco dopo è arrivata un’ambulanza senza medico a bordo. I sanitari del 118 hanno provato per oltre 45 minuti a rianimare la ragazza ma non c’è stato nulla da fare. La ventitreenne sarebbe giunta già morta in ospedale.