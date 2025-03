COMO – Una ragazza è morta dopo essere stata travolta da un’auto pirata. Aveva 20 anni. La tragedia è avvenuta a lungo la strada che collega Lurago Marinone a Limido Comasco, in provincia di Como.

Il fidanzato della vittima ha raccontato ai carabinieri che si trovavano in macchina. Si sono fermati perché avevano investito un animale. Sono scesi quando sarebbe sopraggiunto un mezzo a forte velocità che ha falciato e trascinato la ventenne per decine di metri. Il pirata della strada non si è fermato.

La vittima è stata trasportata in ospedale con un elicottero, ma nulla si è potuto fare per salvarla. Le indagini sono affidate ai carabinieri.