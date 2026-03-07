La vittima è stata ascoltata

MESSINA – Lo scorso agosto avrebbe subito abusi sessuali da un 18enne a una festa di compleanno a Messina. Questa l’accusa di una 15enne su cui indagano i carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni della città dello Stretto.

L’indagine

E’ stata la madre della vittima a presentare denuncia per violenza sessuale. Da qui sono nati gli accertamenti dei carabinieri con la raccolta anche di una serie di testimonianze su cosa sia successo quella sera nel locale. La tappa giudiziaria fondamentale dell’inchiesta si è tenuta ieri al Tribunale per i minorenni con un incidente probatorio. Il tutto è durato circa un’ora e mezza. Obiettivo raccogliere nella maniera più genuina possibile gli elementi fondamentali per andare avanti negli accertamenti. E per apprendere dal vivo il racconto della ragazzina. La storia è stata raccontata dalla ‘Gazzetta del Sud’.

L’ascolto della vittima

Davanti alla gup Alessia Smedile, e con la pm Antonietta Ardizzone che coordina le indagini, ieri mattina la 15enne è stata ascoltata. Il tutto è avvenuto in un ambiente protetto e fuori dall’aula. Ad assisterla c’era una psicologa. La ragazza ha risposto anche alle domande dei legali presenti: l’avvocato Carlo Autru Ryolo che difende il ragazzo indagato che nega ogni accusa contestata e il penalista Antonello Scordo, che assiste la 15enne i suoi familiari in qualità di parte offesa.