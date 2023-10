Ragazzo scomparso dal 27 settembre, ansia a Belmonte Mezzagno

Gaetano Sant'Antonio non ha dato notizie alla famiglia da mercoledì scorso

BELMONTE MEZZAGNO – Belmonte Mezzagno col fiato sospeso per la scomparsa di un giovane dallo scorso mercoledì. Si tratta di Gaetano Sant’Antonio che non ha dato più sue notizie alla famiglia da cinque giorni.

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. La madre, Anna Gaeta, ha lanciato sui social un appello disperato per cercare qualcuno che possa aiutare le ricerche del figlio. “Sono la mamma di Sant’Antonio Gaetano. Non ho più notizie di mio figlio dal 27/09/2023. Se qualcuno ha notizie contattatemi al numero 3773648563”. L’appello è stato condiviso diverse volte. Alcune segnalazioni sono giunte alla famiglia ma gli avvistamenti in questione si sono rivelati antecedenti alla scomparsa.