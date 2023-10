Ragusa, coltiva marijuana a casa del papà: fermato un 15enne

Ristretto al centro di prima accoglienza di Catania

RAGUSA – Produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di quindici anni che coltivava marijuana nella sua cameretta a casa del padre. Il giovane è stato ristretto presso il centro di prima accoglienza di Catania.

Il controllo

A insospettire i militari, in servizio sabato sera, è stato l’ingresso di tre giovani in un appartamento di piazza Zama da cui due sono usciti dopo un paio di minuti. Controllati, uno dei due ragazzi è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish, motivo per il quale i carabinieri hanno esteso il controllo anche all’appartamento. Qui hanno trovato una donna e suo figlio di 15 anni che, alla vista dei militari, ha tentato di nascondere un piccolo astuccio con all’interno due panetti di hashish da circa 20 grammi l’uno. Nella cameretta del ragazzo c’erano anche 4 coltelli intrisi di stupefacente, diverso materiale per il confezionamento e due dosi di hashish già confezionate. I carabinieri hanno poi scoperto che i genitori del quindicenne erano separati e che il ragazzo stava con la mamma soltanto nel fine settimana.

Gli “strumenti” per la droga

I controlli si sono quindi spostati a casa del padre dove, nella cameretta, è stata trovata una ‘growbox’ per la coltivazione indoor di piante, completa di impianto temporizzato di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, con dentro 4 piante di marijuana della lunghezza di circa 30 cm. Nell’armadio inoltre c’erano tre barattoli con 70 grammi di marijuana, già trattati e pronti per essere venduti o consumati.