Il giovane è caduto accidentalmente

RAGUSA. I vigili del fuoco di Ragusa, polizia e capitenaria di porto, stanno cercando a mare un giovano caduto accidentalmente in prossimità di Punta Secca. A dare l’allarme testimoni oculari e alcuni connazionali che erano con il giovane, extracomunitario.

In arrivo da Catania i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche in acqua.