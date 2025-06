Ragusa, disperso velista dopo tuffo in mare: ricerche in corso

Era in barca con degli amici

MARINA DI RAGUSA (RAGUSA) – Un uomo di 67 anni, Federico Ottaviano, ex veterinario dell’Asp in pensione da appena un mese, è disperso in mare da ieri.

Ottaviano si era imbarcato a Marina di Ragusa ieri con un gruppo di amici a bordo della sua barca a vela per trascorrere una giornata in mare al largo di Cava d’Aliga, sulla costa ragusana.

Secondo le prime ricostruzioni, il 67enne si sarebbe tuffato in acqua per fare il bagno, ma all’improvviso se ne sono perse le tracce. Subito è scattato l’allarme e sono partite le ricerche da parte della guardia costiera, dei vigili del fuoco, della protezione civile e di numerosi volontari. Impiegate motovedette, moto d’acqua ed elicotteri per pattugliare l’area, ma le operazioni condotte fino a tarda sera non hanno dato esito.

Le ricerche sono riprese all’alba. Gli investigatori della guardia costiera stanno raccogliendo le testimonianze degli altri occupanti della barca per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.