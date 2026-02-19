Ragusa, donna muore 24 ore dopo le dimissioni dall’ospedale: indagini

Sequestrata la cartella clinica. L'asp avvia un'indagine interna

RAGUSA – Una 50enne, L.A., di Scicli (Ragusa), è morta ieri nella sua abitazione a meno di 24 ore dalle dimissioni dall’ospedale. La donna era stata sottoposta il 9 febbraio a un intervento per l’asportazione di un polipo allo stomaco nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Secondo quanto riferito dalla sorella, l’operazione, iniziata alle 8.30, si sarebbe protratta per diverse ore e nel corso del pomeriggio i medici avrebbero comunicato al marito una perforazione dello stomaco, rendendo necessario un secondo intervento chirurgico nella stessa giornata. La paziente sarebbe rientrata in reparto in serata, intorno alle 22.20.

Dimessa il 17 febbraio in serata, la 50enne è deceduta ieri meno di un giorno dopo il rientro a casa. I carabinieri del comando provinciale di Ragusa, intervenuti su segnalazione dei familiari, hanno avviato le indagini e acquisito la cartella clinica. La salma si trova all’obitorio di Scicli a disposizione della Procura. La Direzione sanitaria dell’Asp di Ragusa ha reso noto di avere già avviato un’indagine interna “al fine di verificare il percorso dell’assistita e le eventuali criticità emerse”, assicurando la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria per fare piena luce sull’accaduto.