Ragusa, due 15enni al volante denunciati dopo un inseguimento

L'intervento dei carabinieri

RAGUSA – Due quindicenni su un auto rubata da Vittoria a Ragusa fermati e denunciati dai carabinieri dopo un inseguimento. L’intervento è stato condotto dai militari del nucleo radiomobile che hanno intimato l’alt all’auto condotta dai due soggetti ritenuti visibilmente troppo giovani.

Dopo l’affiancamento da parte della gazzella dei carabinieri per procedere al controllo, la Fiat Panda non si è fermata, innescando un pericoloso inseguimento, terminato dopo un chilometro circa con lo schianto della Panda contro un garage in via Carrubelle. I giovani, abbandonata rapidamente l’auto, sono fuggiti a piedi tra le vie del centro storico. Rintracciati poco dopo in corso Mazzini, i due minorenni sono stati denunciati. L’auto è risultata rubata qualche giorno prima a Vittoria. La perquisizione personale ha consentito inoltre di trovare un tirapugni nella tasca del giubbotto di uno dei due.

I due 15enni dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, oltre che il danneggiamento del garage contro il quale poco prima si erano schiantati.