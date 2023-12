Ragusa, il questore predispone controlli sul territorio provinciale

Verifiche anche a Modica, Comiso e Santa Croce Camerina

RAGUSA – Sono stati controllati 823 veicoli e identificate 2102 persone durante i servizi eccezionali predisposti dal questore Vincenzo Trombadore nei territori di Ragusa, Modica, Comiso e Santa Croce Camerina in vista delle festività natalizie.

Nel contesto di tali servizi, inoltre, le pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa con il supporto specialistico dell’Ufficio Sanitario della Questura, hanno eseguito specifici mirati posti di controllo nei pressi di attività commerciali e luoghi pubblici di maggiore aggregazione, con la finalità di eseguire verifiche, con l’ausilio di apposita strumentazione tecnica sullo stato di alterazione psichica dovuta al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti durante la guida al fine di ridurre il fenomeno della incidentalità stradale.

Altresì, sono stati effettuati controlli di polizia amministrativa presso i locali di intrattenimento pubblico per verificare che le serate in atto fossero state regolarmente autorizzate dalla Questura e per accertare le segnalazioni dei cittadini residenti nelle adiacenze di quei locali pubblici che lamentano il disturbo della quiete per la diffusione di musica ad alto volume o fino a tarda notte il cui esito è al vaglio del competente Ufficio di Polizia Amministrativa di Ragusa.

I controlli nel territorio ibleo continueranno nelle prossime settimane e interesseranno tutti i comuni della provincia.