Ragusa, non rispetta l’affidamento in prova: carcere per una 41enne

Ordine di carcerazione emesso dal Tribunale

RAGUSA – Teoricamente, avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali. Solo che una 41enne ragusana avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni. Per questo adesso va in carcere e dovrà scontare 1 anno 5 mesi e 24 giorni di reclusione a Piazza Lanza.

L’arresto

L’hanno arrestata i carabinieri della stazione di Ragusa. I militari hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Ragusa, Ufficio di esecuzioni penali. La donna è sposata e ha precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

I controlli

I carabinieri sottolineano come l’arresto giunta a dimostrazione dell’importante attenzione degli investigatori. “Dimostra – scrivono in una nota – quanto sia proficua l’attenzione quotidiana che gli operatori dell’Arma rivolgono al controllo del territorio di competenza, riuscendo così a percepire qualsiasi tipologia di violazione”.