 Ragusa, picchia un giovane e lo colpisce con il machete: arrestato
Ragusa, picchia un giovane e lo colpisce con il machete: arrestato

La vittima della violenza riportò 40 giorni di prognosi
LA VIOLENZA
RAGUSA – Su richiesta della Procura di Ragusa, il gip ha emesso un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di F.G.M., 22enne ragusano, accusato di lesioni aggravate in concorso, minacce a mano armata e porto di oggetti atti ad offendere.

Nell’agosto 2025 l’indagato, con un altra persona, aveva aggredito con calci, pugni e colpi di machete un gambiano di 26 anni che aveva riportato una prognosi di 40 giorni. L’indagato era stato denunciato per altre due aggressioni e per il possesso di un coltello.

