Ragusa, ritrovato il velista disperso: così è riuscito a salvarsi

Federico Ottaviano è in buone condizioni

RAGUSA- Disavventura a lieto fine per Federico Ottaviano, veterinario e velista 67enne di Ragusa, che risultava disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato in mare mentre era in gita in barca con degli amici.

L’uomo è stato ritrovato vivo e in buone condizioni: dopo essersi lasciato trasportare dalla corrente per diverse ore, risparmiando le energie e restando in galleggiamento, è riuscito a raggiungere la costa nei pressi di Punta Regilione, a Marina di Modica. Qui, è riuscito a raggiungere un lido e chiedere aiuto.

Dopo essere stato assistito dal personale dello chalet, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale di Modica per accertamenti.

Le ricerche, attivate intorno alle 16 di ieri con l’impiego di elicotteri e mezzi navali, si sono concluse positivamente.