 Ragusa, sequestrati oltre 13mila prodotti natalizi non sicuri VIDEO
I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio
GUARDIA DI FINANZA
RAGUSA – I finanzieri del comando provinciale di Ragusa, nell’ambito di una mirata intensificazione dei controlli del territorio, hanno sequestrato 13.364 prodotti e segnalato amministrativamente 4 titolari di attività commerciali.

In particolare, l’operazione finalizzata alla tutela della salute dei cittadini ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo articoli non sicuri a tema natalizio (tra cui oggetti ornamentali e giocattoli), pronti sugli scaffali per la vendita, risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o allergeni.

Per tali fattispecie, i responsabili, operanti a Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un importo massimo di 25.823 euro.

