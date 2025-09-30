Ramacca, eletto il direttivo di Forza Italia: “No alle strumentalizzazioni”

I nomi dei nuovi dirigenti e la risposta di Corsaro a Tomarchio

RAMACCA (CATANIA) – Si è concluso il congresso cittadino di Forza Italia a Ramacca, che ha portato alla costituzione del nuovo direttivo locale. Alla guida del partito è stato eletto segretario cittadino Filippo Zampogna, già presidente del Consiglio comunale.

Forza Italia a Ramacca vanta già una presenza istituzionale significativa, con due consiglieri comunali: Alessia Guerrera e lo stesso Zampogna. L’incontro, gestito dalla segretaria del congresso Cettina Foti, ha visto la partecipazione dell’Europarlamentare, nonchè coordinatore provinciale Marco Falcone, dell’onorevole Nicola D’Agostino, del vice coordinatore provinciale ed ex commissario cittadino Nunzio Saitta e del consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Montemagno.

Nel suo intervento, Zampogna ha sottolineato come proprio oggi ricorra il compleanno del presidente Silvio Berlusconi, un segnale simbolico, non programmato, che ha dato ulteriore valore alla giornata congressuale.

Il congresso è stato anche occasione di confronto con l’amministrazione comunale: il sindaco Rosario Gravina ha infatti portato i suoi saluti istituzionali, rimarcando il valore della collaborazione tra forze politiche e istituzioni per il bene della comunità.

Il nuovo direttivo cittadino di Forza Italia risulta così composto: Mularo, Claudia Lizio, Salvatore Di Gregorio, Giovanni Profeta, Carmelo Di Liberto e Pietro Troia.

Con la nascita del nuovo organismo, Forza Italia a Ramacca punta a consolidare la propria presenza politica e a contribuire attivamente al dibattito amministrativo locale.

“A Ramacca percorso corretto, no a strumentalizzazioni”

“Ci dispiace apprendere dai giornali di come qualcuno si sia ormai specializzato nel ruolo di bastian contrario, rincorrendo sterili polemiche e alimentando inutili strumentalizzazioni. Il congresso FI di Ramacca, che ieri ha eletto Filippo Zampogna nuovo segretario, non soltanto è stato concordato in una delle diverse segreterie provinciali tenute nei mesi scorsi, dopo il rinvio per le scadenze elettorali locali.

Ma ha soddisfatto tutti i requisiti di pubblicità e partecipazione ai sensi dello statuto di Forza Italia. Non vorremmo che la distrazione di qualcuno si trasformi in mala fede. Forse, per lo stesso on. Tomarchio, sarebbe meglio non farsi ammaliare troppo dalla corsa ai titoli di giornale. Dedicandosi invece di più a un proficuo impegno politico”.

Così il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, responsabile provinciale Enti locali di Forza Italia a Catania, a proposito dello svolgimento del congresso locale degli azzurri a Ramacca.