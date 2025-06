Indagano i carabinieri sulla presunta aggressione

CATANIA – Un 23enne è stato operato d’urgenza la notte scorsa all’ospedale di Caltagirone per profonde ferite da arma da taglio a un braccio e all’addome. Secondo quanto si è appreso il giovane è stato aggredito a Ramacca.

I carabinieri della compagnia di Palagonia che indagano, non hanno ancora potuto sentire la vittima. Secondo i medici il 23enne non sarebbe in pericolo di vita.