Ramacca, incendiata l’auto del comandante della polizia locale

Il sindaco: "Non ci faremo intimidire"

CATANIA – Un incendio ha distrutto l’auto privata del comandante dei vigili urbani di Ramacca. A rendere noto il secondo atto doloso subito negli ultimi otto mesi dall’ufficiale è il sindaco del Comune in provincia di Catania, Rosario Gravina.

“Con profonda indignazione – scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook dell’Etna – apprendiamo del vile gesto intimidatorio subito dal comandante della polizia locale, a cui nella notte è stata incendiata l’autovettura di proprietà. Un’azione tanto vile quanto gravissima, che mira a intimidire chi con integrità e dedizione tutela la legalità e il rispetto delle regole nella nostra comunità”.

“A nome mio personale, dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza – aggiunge il sindaco di Ramacca – desidero esprimere la più sentita vicinanza e solidarietà al comandante Orazio Fraccavento alla sua famiglia e all’intero corpo della polizia locale. Questo gesto ignobile non resterà senza risposta. Confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili siano individuati e posti davanti alla giustizia”.

“La nostra comunità rimane salda nel sostenere quegli uomini e quelle donne che quotidianamente operano per difendere la sicurezza, la convivenza civile e i valori di democrazia. A chi ha compiuto questo atto – conclude il sindaco di Ramacca – vogliamo dire: dovete vergognarvi. Non potete essere parte di una comunità che da sempre ha fatto della tolleranza, del rispetto e della solidarietà il proprio Vessillo. Sappiate che non ci faremo intimidire”.