Ramacca, violento incidente sulla SS 417: 4 feriti, 2 sono gravi

Ricoverati tra il San Marco di Catania e l'ospedale di Caltagirone

RAMACCA (CATANIA) – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 417, la Catania-Gela, in territorio di Ramacca. A essere coinvolte tre auto.

Quattro i feriti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Due sono stati condotti al “San Marco” di Catania, e avrebbero riportato ferite più gravi. Gli altri due sono stati ricoverati all’ospedale di Caltagirone. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, per mettere in sicurezza le auto incidentate, e i carabinieri della Compagnia di Palagonia, per i rilievi.

Ad occuparsi del ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada in questione, gli operai dell’Anas.